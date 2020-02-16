В Рузаевке загорелись два автомобиля

В Рузаевке произошло возгорание двух автомобилей.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС в ночь на 16 февраля. Возле дома №9, расположенного по адресу – улица Паровозная, загорелись два автомобиля.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил автомобили на площади 3 кв. м.

Причина возгорания транспортных средств в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru