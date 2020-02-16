Житель Саранска после ареста автомобиля погасил задолженность по кредитным платежам

В Саранске мужчина погасил задолженность по кредитным платежам после ареста транспортного средства.

Житель Ленинского района Саранска отказывался погашать задолженность по кредитным платежам, размер которых составлял более 70 тыс. рублей. В итоге судебным приставом-исполнителем был наложен арест на принадлежащий горожанину автомобиль марки «Шевроле-Нива».

После ареста транспортного средства житель Саранска погасил задолженность в полном объеме.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФССП по Мордовии.

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Источник: r13.fssprus.ru