Житель Саранска после ареста автомобиля погасил задолженность по кредитным платежам

В Саранске мужчина погасил задолженность по кредитным платежам после ареста транспортного средства.
Житель Ленинского района Саранска отказывался погашать задолженность по кредитным платежам, размер которых составлял более 70 тыс. рублей. В итоге судебным приставом-исполнителем был наложен арест на принадлежащий горожанину автомобиль марки «Шевроле-Нива».
После ареста транспортного средства житель Саранска погасил задолженность в полном объеме.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФССП по Мордовии.
Также читайте о том, что жительница Ковылкино фиктивно прописала в своей квартире гражданина Таджикистана.
Источник: r13.fssprus.ru