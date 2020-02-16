В Саранске прошли соревнования по лыжным гонкам

В Саранске прошли первые гонки в рамках чемпионата и первенства Мордовии по лыжным гонкам.

Указанные соревнования прошли на базе лыжно-биатлонного центра. Спортсмены состязались в индивидуальной гонке свободным стилем. Первое место занял Никита Минеев. Второе место завоевал Никита Рощин. Третий результат показал Илья Маясов.

Второй этап соревнований, в рамках которого пройдет индивидуальная гонка классическим стилем, состоится 22 февраля.

По информации, которая была опубликована пресс-службой министерства спорта, молодежной политики и туризма Мордовии.

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Источник: mordovia-sport.ru