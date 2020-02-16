В Саранске прошло открытое первенство Мордовии по фигурному катанию на коньках «Масторава».

В указанных соревнованиях приняли участие спортсмены из Саранска, Нижегородской области, Пензы, Казани, Саратова и других городов. ФОК «Ледовый» стал местом проведения рассматриваемых состязаний.

Представители Мордовии завоевали шесть золотых, девять серебряных и шесть бронзовых медалей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой министерства спорта, молодежной политики и туризма Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске прошли соревнования по лыжным гонкам.

Источник: mordovia-sport.ru