В Мордовии объявили штормовое предупреждение на 17 февраля

На территории Мордовии было объявлено штормовое предупреждение на 17 февраля.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает, что на протяжении нескольких ближайших часов на территории республики ожидается усиление юго-западного ветра, скорость порывов которого будет достигать 20 метров в секунду.

По причине сложной метеорологической обстановки жителям региона рекомендовано быть крайне аккуратными и внимательными.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru