Полицейские изъяли наркотики у 18-летнего жителя Саранска

В Лямбирском районе сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у 18-летнего жителя Саранска.

Вечером 13 февраля на окраине села Лопатино стражами порядка был задержан 18-летний житель Саранска, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и конфискованы синтетические наркотики массой 0,37 г.

Молодой человек заявил, что приобрел запрещенные вещества для личного употребления на одном из сайтов.

В отношении жителя Саранска было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф