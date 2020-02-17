В УФСИН РФ по Мордовии выбрали лучший отряд

В УФСИН РФ по Мордовии был проведен ежегодный смотр-конкурс под названием «Лучший отряд».

На протяжении года конкурсная комиссия начисляла баллы и определяла победителя конкурса в учреждении.

Критериями оценивания были состояние дисциплины в отряде, участие осужденных в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, количество осужденных, представленных к условно-досрочному освобождению и переведенных в порядке поощрения в другие условия отбывания наказания.

Первое место занял отряд осужденных №4 ЛИУ-19. Второе место досталось отряду №5 ИК-14. Третье место занял отряд осужденных №3 ИК-5.

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Источник: 13.fsin.su