В Рузаевке прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный город»

В Рузаевке сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Безопасный город».

Инспекторами ДПС совместно с участковыми уполномоченными полиции и сотрудниками патрульно-постовой службы была проведена массовая проверка водителей на состояние опьянения.

В ходе проведения рассматриваемого мероприятия стражи порядка составили более 30 протоколов по факту нарушений ПДД. Данные нарушения касались не только управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, но и, к примеру, выезда на полосу встречного движения.

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Источник: 13.мвд.рф