В учебном центре УФСИН РФ по Мордовии состоялся выпуск слушателей

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии состоялся выпуск слушателей.

35 сотрудников младшего начальствующего состава из Мордовии и Пензенской области прошли обучение по программе профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу в уголовно-исполнительную систему на должности рядового и младшего начальствующего состава.

В течение трех недель сотрудники приобретали теоретические знания, развивали практические навыки и умения, необходимые для самостоятельного исполнения служебных обязанностей, изучали законодательную и нормативную базу, регламентирующую деятельность ведомства.

В преддверии выпуска был сдан квалификационный экзамен.

По окончании экзаменов на торжественном мероприятии слушателям были вручены документы, подтверждающие прохождение обучения.

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Источник: 13.fsin.su