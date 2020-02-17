В Саранске проверяют уровень заболеваемости школьников

В Саранске проводится мониторинг уровня заболеваемости учеников местных школ.

В школах Саранска на прошлой неделе был введен карантин. Соответствующее решение было принято городской администрацией на основании постановления главного санитарного врача республики.

В ходе оперативного совещания, которое прошло в городской администрации 17 февраля, начальник Управления образования Оксана Шуляпова сообщила, что решение о продлении или окончании карантина будет принято после того, как будет проверен уровень заболеваемости школьников по состоянию на 17 февраля, а также после получения рекомендаций санитарного врача.

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Источник: adm-saransk.ru