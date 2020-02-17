В Саранске стартовало голосование по выбору общественной территории для благоустройства

17 февраля в Саранске стартовало рейтинговое голосование по выбору общественной территории, которая будет благоустроена в 2021 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

По итогам приема предложений граждан были выбраны четыре территории для голосования, набравшие наибольшее количество голосов: набережная реки Саранки, бульвар Цаплина, бульвар по проспекту 60 лет Октября, парк по улице Т. Бибиной в районе пруда и здания ресторана «Огни Саранска».

Голосование проводится на официальном сайте администрации Саранска и продлится до 27 февраля включительно.

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Источник: adm-saransk.ru