Мэр Саранска распорядился начать подготовку к предстоящему паводку

В ходе оперативного совещания, которое прошло в администрации Саранска 17 февраля, была обсуждена подготовка к предстоящему паводку.

Глава городской администрации Пётр Тултаев заявил, что работу в указанном направлении уже пора начинать, отметив, что предварительные прогнозы синоптиков содержат информацию о раннем приходе весны. Также градоначальник сообщил, что следует проверить водопропускные трубы и обводной канал в районе инфекционной больницы, упомянув, что в прошлом году данные меры позволили избежать подтоплений.

По информации «Известий Мордовии».

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