В Саранске часто фиксируются отключения на сетях теплоснабжения

Во время оперативного совещания, которое прошло в администрации Саранска 17 февраля, был обсужден ход отопительного сезона.

В ходе совещания было отмечено, что с начала текущего года в городе было зафиксировано 91 аварийное отключение горячего водоснабжения. Мэр Саранска отметил, что от горожан достаточно часто поступают жалобы на ржавую горячую воду. Градоначальник пообещал разобраться с этой проблемой.

В общей сложности с начала текущего отопительного сезона в городе произошло 110 аварийных отключений тепла.

Также Пётр Тултаев заявил, что ПАО «Т Плюс» делает минимальные вложения в сети теплоснабжения.

По информации «Известий Мордовии».

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