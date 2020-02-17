В Атяшевском районе прошел фестиваль вареников

В Атяшевском районе прошел кулинарный фестиваль под названием «Сыргавксонь прякинеть».

Указанное мероприятие прошло в посёлке птицесовхоза «Сараст». В ходе фестиваля жители и гости упомянутого района смогли оценить вкус эрзянских вареников. Кроме того, был проведен мастер-класс по приготовлению вареников и выпеканию блинов.

Помимо этого, организаторы фестиваля подготовили развлекательную программу, включающую в себя выступление вокалистов и различные конкурсы.

По информации «Известий Мордовии».

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