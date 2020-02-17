В Саранске осудили двух мужчин, обвиняемых в вымогательстве

В Саранске суд вынес приговор в отношении двух преступников, обвиняемых в вымогательстве.

Днём 31 марта 2018 года злоумышленники, находясь в квартире одного из них, распивали алкогольные напитки. Когда спиртное закончилось, мужчины созвонились со своей знакомой и договорились с ней о встрече, решив во время беседы потребовать деньги. Один из преступников прихватил с собой сувенирный пистолет. Общались злоумышленники со своей знакомой в салоне автомобиля последней. Один из преступников потребовал деньги в сумме 28 тыс. рублей. Женщина ответила отказом, поскольку она ничего не была должна. После этого один из осужденных стал угрожать знакомой упомянутым пистолетом. Пострадавшая, не догадываясь о том, что оружие представляет собой сувенир, взяла денежные средства в долг у своих друзей и передала их злоумышленникам.

Кроме того, было установлено, что в декабре 2018 года один из преступников во время драки со своим приятелем сорвал с шеи последнего золотую цепочку с кулоном и скрылся.

В отношении злоумышленника, совершившего два преступления, Пролетарский районный суд Саранска избрал меру наказания в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы. Второй преступник был приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно.

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Источник: proletarsky.mor.sudrf.ru