Житель Ардатовского района противозаконно хранил в своем доме обрез огнестрельного охотничьего ружья

В Ардатовском районе местный житель противозаконно хранил в своем доме огнестрельное охотничье ружье.

В предбаннике, расположенном возле дома, в котором проживает 32-летний житель Ардатовского района, стражи порядка обнаружили и конфисковали незарегистрированный обрез гладкоствольного огнестрельного охотничьего ружья. Мужчина пояснил, что оружие с целью самообороны изготовил его отец. Последний скончался несколько лет назад. После смерти отца мужчина переехал жить к гражданской супруге, забрав ружье с собой.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф