В Зубово-Полянском районе в результате ДТП пострадал 44-летний мужчина

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал 44-летний мужчина.

Происшествие произошло днём 14 февраля на 4-м километре дороги, соединяющей Зубову Поляну, Ширингуши и Жуковку. По предварительной информации, 27-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21099, не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с автомобилем марки «Лада-Гранта».

44-летнему пассажиру ВАЗа понадобилась медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф