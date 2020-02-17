В Саранске в результате ДТП пострадали два человека

В Саранске в результате столкновения двух автомобилей пострадали два человека.

ДТП произошло утром 15 февраля на территории Ленинского района города. Возле дома №55, расположенного по адресу – улица Красноармейская, 23-летний парень, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта», выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Рено-Сандеро», по причине чего транспортные средства столкнулись.

Виновнику ДТП и 38-летнему водителю «Рено» понадобилась медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф