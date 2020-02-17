В Ковылкинском районе в ДТП пострадали три человека

В Ковылкинском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали три человека.

Происшествие произошло утром 15 февраля на 21-м километре дороги, соединяющей Ковылкино, Краснослободск, Ельники и Первомайск. По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля марки «Лада-Веста», совершая разворот, не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части, вследствие чего врезался в автомобиль марки «Киа-Рио», который двигался сзади.

Виновник аварии, его 44-летняя попутчица, а также 50-летняя пассажирка иномарки были травмированы.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске в результате ДТП пострадали два человека.

Источник: гибдд.рф