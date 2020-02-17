В Лямбирском районе водитель легковушки сбил пешехода

В Лямбирском районе 67-летний мужчина попал под колёса легкового автомобиля.

ДТП произошло утром 15 февраля на территории села Атемар. 61-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Калина», двигаясь по улице Новой, превысив скорость, потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство совершило наезд на 67-летнего пешехода, который шел по краю проезжей части во встречном направлении.

Пострадавший получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф