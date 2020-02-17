В Чамзинке микроавтобус сбил женщину

В Чамзинке 62-летняя женщина попала под колёса микроавтобуса.

Происшествие произошло днём 15 февраля на улице Мира. Сотрудниками Госавтоинспекции было предварительно установлено, что 64-летний водитель микроавтобуса марки ГАЗ, двигаясь на высокой скорости, потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство сбило 62-летнюю женщину, которая шла по краю проезжей части.

Пострадавшая была госпитализирована в ГБУЗ РМ «Комсомольская РБ».

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Лямбирском районе водитель легковушки сбил пешехода.

Источник: гибдд.рф