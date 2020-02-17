В Рузаевском районе кроссовер врезался в грузовик

В Рузаевском районе произошло ДТП с участием кроссовера и грузового автомобиля, в результате которого пострадал 33-летний мужчина.

Происшествие произошло вечером 16 февраля на 311-м километре трассы, соединяющей Нижний Новгород, Пензу и Саратов. По предварительной информации, 33-летний гражданин, находившийся за рулем кроссовера марки «Фольксваген», не обеспечил безопасную дистанцию, в результате чего транспортное средство врезалось в грузовик марки «ДАФ», который двигался впереди.

Водитель кроссовера доставлялся в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф