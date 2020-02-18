Житель Мордовии во время ссоры убил знакомого

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который подозревается в убийстве своего знакомого.

На прошлой неделе 54-летний житель села Семилей, находясь в своем доме, распивал алкогольные напитки в компании знакомого. В ходе попойки между мужчинами вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений гость несколько раз ударил владельца жилья ножом в шею. От полученных ранений пострадавший скончался.

Труп 54-летнего гражданина обнаружил его брат, который на следующий день после убийства пришел к нему в гости.

Знакомый скончавшегося сельчанина был задержан и привлечен к уголовной ответственности.

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Источник: 13.мвд.рф