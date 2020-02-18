В Саранске в результате ДТП пострадала 30-летняя женщина

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадала 30-летняя женщина.

Указанное происшествие произошло утром 17 февраля на территории Ленинского района города. На улице Серова 23-летний водитель автомобиля марки «Шкода-Рапид» во время движения по перекрестку не уступил дорогу автомобилю марки «Лада-Приора», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

30-летней пассажирке «Лады» понадобилась медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф