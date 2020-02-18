В Саранске 65-летний водитель иномарки устроил ДТП

В Саранске в результате столкновения двух иномарок пострадал мужчина.

ДТП произошло утром 17 февраля на территории Октябрьского района города. Возле дома №1, расположенного по адресу – улица Кочкуровская, 65-летний водитель автомобиля марки Hyundai ix35, двигаясь по перекрестку, не уступил дорогу автомобилю марки Hyundai Solaris, вследствие чего транспортные средства столкнулись. От удара вторую машину отбросило на снежный вал.

Водитель Hyundai Solaris самостоятельно обращался за медицинской помощью в одну из больниц Саранска.

Также читайте о том, что в Лямбирском районе в ДТП с участием двух автомобилей пострадал 46-летний мужчина.

Источник: гибдд.рф