В Мордовии изъяли из оборота фальшивую денежную купюру

В Мордовии была изъята из оборота поддельная денежная купюра.

Фальшивая денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей была обнаружена при пересчете выручки, поступившей из магазина, расположенного в селе Дубенки. В кратчайшие сроки была установлена личность покупательницы, которая расплатилась за товар поддельной банкнотой. Женщина сообщила, что денежную купюру она получила в результате продажи быка. Покупателем скотины оказался житель Лямбирского района. Мужчина сообщил, что он занимается продажей мяса на рынке, а вырученные деньги на подлинность не проверяет.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф