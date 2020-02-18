В Мордовии мужчина решил оклеветать бывшую сожительницу из-за былых обид

В Дубенском районе сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя, который подозревается в заведомо ложном доносе.

Недавно 29-летний житель села Красино, который ранее был судим, обратился в полицию с заявлением об угоне принадлежащего ему автомобиля марки «Опель». Кроме того, мужчина сообщил, что к совершению преступления может быть причастна его бывшая гражданская жена, которая проживает в Саранске.

Стражи порядка, спустя некоторое время, обнаружили транспортное средство заявителя в Лямбирском районе. Машина находилась в исправном состоянии. Затем выяснилось, что на самом деле угон, о котором сообщил мужчина, не совершался. Оказалось, что заявитель сам отогнал транспортное средство в Саранск и припарковал его во дворе бывшей сожительницы. После этого мужчина написал заявление об угоне, желая отомстить указанной гражданке за былые обиды. Женщина, увидев, что возле её дома стоит машина бывшего сожителя, позвонила последнему и попросила его забрать транспортное средство. Мужчина не спешил забирать машину. По этой причине горожанка отогнала транспортное средство в Лямбирский район и припарковала его возле дома своей знакомой. Женщина пояснила, что совершила данные действия, чтобы обеспечить безопасность автомобиля.

В отношении жителя села Красино было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф