В Ардатове дружеская попойка закончилась дракой

В Ардатове сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который жестоко избил своего знакомого.

45-летний житель Ардатова недавно распивал алкогольные напитки в компании своего знакомого. В ходе попойки между мужчинами вспыхнула ссора, которая постепенно переросла в драку. Знакомый жестоко избил 45-летнего мужчину. Спустя несколько дней после драки, самочувствие пострадавшего значительно ухудшилось, по причине чего он обратился за медицинской помощью. Медики диагностировали у мужчины травму поясничной области и разрыв почки.

Знакомый пострадавшго был привлечен к уголовной ответственности. В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Гражданин не отрицает свою вину.

Также читайте о том, что в Мордовии мужчина решил оклеветать бывшую сожительницу из-за былых обид.

Источник: 13.мвд.рф