В школах Саранска продлили карантин

В школах Саранска был продлен карантин.

На основании постановления главного государственного санитарного врача Мордовии администрация Саранска приняла решение о продлении карантина в муниципальных общеобразовательных организациях и муниципальных образовательных организациях дополнительного образования до 22 февраля включительно.

Изучение учебного материала осуществляется в дистанционном формате.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru