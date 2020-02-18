20 февраля в центре Саранска ограничат парковку транспортных средств

В центре Саранска 20 февраля будет запрещена стоянка транспортных средств.

В период с 20:00 19 февраля до 16:00 20 февраля будет запрещена стоянка транспортных средств на следующих парковках: в районе ресторанно-гостиничного комплекса «Парк Отель» (ул. Красная, 4), на Театральной площади (в районе зданий администрации Ленинского района и ГБУК «Государственный русский драматический театр Республики Мордовия»).

Причиной введения рассматриваемого ограничения является проведение торжественных мероприятий.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru