На территории Ичалковского и Большеигнатовского районов прошла операция «Перевозчик»

В Ичалковском и Большеигнатовском районах сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Перевозчик».

Особое внимание в ходе проведения указанного мероприятия уделялось техническому состоянию автобусов, укомплектованности, внесению изменений в конструкцию транспортного средства без согласования с ГИБДД, своевременности прохождения технического осмотра.

Также инспекторы ГИБДД проверяли у водителей наличие соответствующих разрешительных и регистрационных документов.

В ходе проведения рассматриваемого мероприятия было выявлено три нарушения. Водитель одного из автобусов сел за руль, забыв дома водительское удостоверение. Кроме того, был остановлен школьный автобус, на задней оси которого были установлены шины с разным рисунком протектора. О том, какое противоправное действие совершил третий нарушитель, не сообщается.

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Источник: 13.мвд.рф