Житель Саранска избил мужчину, попросившего выпить

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан 38-летний мужчина, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью.

Стражами порядка было установлено, что 46-летний мужчина, который проживает в общежитии, расположенном по адресу – улица Студенческая, зашел к 38-летнему обитателю одной из комнат и попросил выпить. Последний в ответ на это ударил горожанина рукой и деревянным бруском.

Пострадавший был госпитализирован в одну из больниц Саранска. Медики диагностировали у мужчины закрытую травму грудной клетки, переломы нескольких ребер и носа, а также ушиб лица.

Спустя несколько дней, 38-летний гражданин был задержан в квартире своего знакомого, где он скрывался от полицейских. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф