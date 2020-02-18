Мошенник, представившийся работником банка, ограбил жительницу Саранска

В Саранске местная жительница, поверив мошеннику, который представился работником банка, лишилась практически 100 тыс. рублей.

Недавно жительнице Саранска 1955 года рождения позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка и попросил женщину сообщить учетную запись, а также реквизиты её банковского счета, пояснив, что это необходимо для предотвращения попытки кражи денег некими преступниками. Горожанка предоставила незнакомцу указанную информацию. После этого женщина обнаружила, что с принадлежащего ей банковского счета были похищены денежные средства в сумме 99,7 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф