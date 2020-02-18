Прокуратура Мордовии следит за исполнением законодательства в сфере капитального ремонта многоквартирных домов

Сотрудники прокуратуры Мордовии проанализировали результаты работы в сфере капитального ремонта многоквартирных домов за минувший год.

В результате вмешательства прокуратуры в республике был принят региональный закон, регламентирующий вопросы проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общедомового имущества, а также были скорректированы порядки актуализации региональной программы капитального ремонта и проведения мониторинга технического состояния жилищного фонда.

Только в Рузаевском районе в результате прокурорского реагирования местными администрациями была погашена задолженность на сумму более 1,7 млн рублей. Эти деньги предназначаются для оплаты капитального ремонта муниципальных построек.

Кроме того, в результате прокурорского вмешательства 9 должностных лиц были привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по представлению в орган государственного жилищного надзора сведений о начислении, сборе и использовании взносов на капитальный ремонт.

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Источник: prokrm.ru