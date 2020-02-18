В Мордовии после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по зарплате

В Дубенском районе после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по заработной плате.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что 37 работников МБУК «Дубенский районный дом культуры» не получили заработную плату за декабрь минувшего года. В итоге образовалась задолженность по зарплате в размере более 500 тыс. рублей.

В отношении директора указанного учреждения было возбуждено дело об административном правонарушении.

В настоящее время задолженность по зарплате погашена в полном объеме.

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Источник: prokrm.ru