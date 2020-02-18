Прокуратура Мордовии оспорила в суде незаконный договор аренды земельного участка

Прокуратурой Мордовии в суде было оспорено постановление администрации Торбеевского района о предоставлении земельного участка в аренду коммерческой организации и заключенный на данном основании договор аренды земельного участка.

Основанием для оспаривания правового акта и сделки послужило нарушение администрацией Торбеевского района условий безвозмездной передачи спорного земельного участка из собственности Татарско-Юнкинского сельского поселения в целях предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, а также иным льготным категориям граждан или некоммерческим организациям.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что земельный участок районной администрацией был отдан не для последующего предоставления льготным категориям граждан, а для передачи в коммерческих целях и получения прибыли от его использования.

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Источник: prokrm.ru