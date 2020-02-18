В Мордовии осужденных учат управлять поведением

В исправительной колонии №6 УФСИН РФ по Мордовии старшим психологом психологической лаборатории с осужденными проводится работа по программе «Управление поведением».

Указанная программа направлена на развитие навыков самопознания, развитие способностей к самоанализу, выделение свойств личности, развитие стрессоустойчивости и самообладания в критических ситуациях, овладение способами урегулирования конфликтов и навыкам рационального поведения в трудных ситуациях.

В ходе занятий осужденные приобретают навыки снятия внутренних зажимов, обретения мышечной свободы, формирования и поддерживания межличностной коммуникации, а также формирования умений сглаживания конфликтов. Также они обучены способам выхода из трудных ситуаций общения, приемам управления негативными эмоциями.

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Источник: 13.fsin.su