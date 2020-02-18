Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам

На стадионе посёлка Явас состоялся чемпионат по лыжным гонкам.

В указанных соревнованиях приняли участие учреждения, подведомственные УФСИН РФ по Мордовии.

Состязания проводились по эстафетам: первый-второй этапы - мужской (дистанция 2,5 км), третий этап - женский (дистанция 400 м).

По итогам соревнований в смешанной эстафете первое место заняли сотрудники исправительной колонии № 4. Второе место завоевали сотрудники управления. Третье место заняли сотрудники лечебного исправительного учреждения № 19.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su