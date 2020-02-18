В Зубово-Полянском районе волки растерзали двух собак

В Мордовии волки растерзали двух домашних собак.

Указанное происшествие произошло в населенном пункте Явас Зубово-Полянского района. Стая волков растерзала двух охотничьих собак. Стоит отметить, что расстояние от места, где произошел рассматриваемый инцидент, до ближайшего жилого дома составляет 500 метров.

По предварительной информации, на собак напали не менее шести волков.

Местных жителей данное происшествие сильно взволновало, поскольку, по их словам, подобных случаев не было уже много лет.

По информации «Известий Мордовии».

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