Полицейские изъяли наркотики у 20-летнего жителя Саранска

В Лямбире сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у 20-летнего молодого человека.

На территории указанного населенного пункта стражами порядка был задержан 20-летний житель Саранска, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и конфискованы синтетические наркотики массой 0,4 г.

Молодой человек сообщил, что приобрел запрещенные вещества для личного употребления.

В отношении жителя Саранска было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф