В Чамзинке был задержан мужчина, который находится в федеральном розыске

В Чамзинке сотрудниками Росгвардии был задержан мужчина, который находится в федеральном розыске.

На улице Горячкина стражи порядка обратили внимание на гражданина, который резко сменил направление движения, увидев служебное транспортное средство. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину. Выяснилось, что данный гражданин, являющийся жителем Чамзинки 37-летнего возраста, был объявлен в федеральный розыск из-за того, что не прибыл в колонию для отбывания наказания.

Для дальнейшего разбирательства мужчина был передан сотрудникам полиции.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia