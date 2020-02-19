В Рузаевском районе горела баня

В Рузаевском районе пожарные ликвидировали возгорание бани.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС утром 18 февраля. На территории посёлка Плодопитомнический загорелась баня, расположенная по адресу – улица Молодежная.

Огонь повредил постройку на площади 8 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru