В Саранске проходит очередной этап операции «Пешеходный переход»

В Саранске сегодня, 19 февраля, проходит очередной этап оперативно-профилактического мероприятия под названием «Пешеходный переход».

Особое внимание в ходе проведения указанного мероприятия сотрудники Госавтоинспекции уделяют таким нарушениям, как невыполнение водителями требования уступить дорогу пешеходам, нарушение правил остановки и стоянки в зоне пешеходного перехода, а также переход проезжей части пешеходами на запрещающий сигнал светофора или в местах, которые не были для этого предусмотрены.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф