Неизвестные мошенники ограбили 38-летнюю жительницу Саранска

В Саранске 38-летняя местная жительница была ограблена неизвестными мошенниками.

Недавно 38-летней жительнице Саранска на электронную почту пришло письмо, в котором сообщалось о том, что горожанке были начислены бонусы. Также в данном письме содержалась ссылка, по которой нужно было перейти, чтобы зачислить выигрышные баллы. Женщина совершила данное действие. На сайте, ссылка на который содержалась в письме, горожанка ввела номер своей банковской карты.

Спустя некоторое время выяснилось, что при переходе по ссылке было загружено приложение с вирусным программным обеспечением. В итоге с одобренной ранее кредитной карты горожанки были похищены денежные средства в сумме 250,5 тыс. рублей.

Жительница Саранска пояснила, что она решилась ввести номер банковской карты на упомянутом сайте, поскольку ни пин-код, ни какие-либо другие данные не требовались. Именно это обстоятельство заставило женщину поверить в то, что она не имеет дело с мошенниками.

В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление личностей мошенников.

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Источник: 13.мвд.рф