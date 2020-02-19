В Мордовии за неделю выявили 169 случаев гриппа

В Мордовии на протяжении прошлой недели было зафиксировано более 160 случаев гриппа.

В период с 10 по 16 февраля на территории Мордовии было зафиксировано 169 случаев гриппа. В общей сложности за медицинской помощью за отчетный период обратились около 5500 жителей республики.

В настоящее время уровень заболеваемости в Мордовии на 9,22% превышает эпидемиологический порог. Но в период с 10 по 16 февраля в республике заболеваемость снизилась на 4,64% по сравнению с теми показателями, которые были зафиксированы неделей ранее.

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Источник: 13.rospotrebnadzor.ru