Полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Саранска

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают жителя Саранска, который несколько дней назад пропал без вести.

Бахмистеров Виталий Николаевич 1985 года рождения, который является жителем Саранска, 12 февраля ушел из дома и до сих пор не вернулся обратно. На связь с родными и близкими мужчина не выходит.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонам: 8(8342) 29-77-88, 29-77-61 или 102.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф