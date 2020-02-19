В Саранске пенсионер принес в банк фальшивые деньги

В Саранске была изъята из оборота поддельная денежная купюра.

Фальшивая денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей была обнаружена сотрудником финансового учреждения при проверке денежных средств, поступивших от 74-летнего жителя Саранска. Пенсионер пришел в банк, чтобы положить деньги на расчетный счет. Денежные средства горожанин получил от 45-летнего жителя Ардатова за продажу ему шести телят. Последний сообщил, что деньги были им получены в Нижнем Новгороде от представителей различных торговых точек.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф