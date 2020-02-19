В Больших Березниках загорелась баня

В Больших Березниках произошло возгорание бани.
Происшествие произошло днём 18 февраля на улицы Победы. Возле дома №38 загорелась баня.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь повредил постройку на площади 28 квадратных метров.
Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС призывают граждан быть крайне осторожными при обращении с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru