В Больших Березниках загорелась баня

В Больших Березниках произошло возгорание бани.

Происшествие произошло днём 18 февраля на улицы Победы. Возле дома №38 загорелась баня.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил постройку на площади 28 квадратных метров.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан быть крайне осторожными при обращении с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru