В Ковылкино осудили местную жительницу, укравшую банковскую карту

В Ковылкино суд вынес приговор в отношении 29-летней местной жительницы, которая похитила банковскую карту у своего знакомого.

11 июля прошлого года 29-летняя жительница Ковылкино, не имеющая постоянного места работы, гостила у своего знакомого. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, гражданка, следя за тем, чтобы её действия никто не заметил, похитила из барсетки владельца жилья банковскую карту, имеющую функцию бесконтактной оплаты. На протяжении двух следующих дней девушка оплачивала свои покупки с помощью украденного платежного средства в различных магазинах Саранска. В общей сложности осужденная потратила 22,3 тыс. рублей. В определенный момент знакомый преступницы, получивший несколько уведомлений о снятии денег, заблокировал банковскую карту.

Спустя несколько дней мужчина встретился со своей знакомой и сообщил ей о пропаже. Последняя, выражая сочувствие, положила банковскую карту обратно в барсетку. Её действия не были замечены. Но спустя некоторое время мужчина, обнаружив банковскую карту, понял, что знакомая причастна к краже. После этого гражданин обратился в полицию.

Решением Ковылкинского районного суда в отношении преступницы была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно.

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Источник: kovilkinsky.mor.sudrf.ru