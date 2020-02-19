В Мордовии осужденные приняли участие в концерте пародий

В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН РФ по Мордовии прошло юмористическое представление по сюжету одной из известных развлекательных телепередач под названием «Точь-в-точь».

Участницы представления перевоплощались в известных представителей эстрады. Вниманию зрителей были представлены пародийные номера на Аллу Пугачеву, Любовь Успенскую, Кристину Орбакайте, Татьяну Буланову и многих других.

Выступающие отнеслись к подготовке и проведению мероприятия со всей серьезностью и смогли подарить зрителю положительные эмоции.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su